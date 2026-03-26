Deputado Laerte Gomes garante R$ 723 mil para fortalecer agricultura em Urupá

Por Juliana Martins

Publicada em 26/03/2026 às 11h48

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou, nesta semana, o pagamento de um recurso no valor de R$ 723 mil para a Prefeitura de Urupá. O investimento será aplicado na compra de tratores e implementos agrícolas, com o objetivo de fortalecer a produção rural e garantir melhores condições de trabalho aos agricultores da região.

De acordo com o parlamentar, a destinação do recurso atende a uma demanda apresentada por lideranças locais comprometidas com o desenvolvimento do município. A solicitação partiu do prefeito Saldanha, do vice-prefeito Jacaré, dos vereadores Lourival e Jarbas, além do ex-prefeito Célio Lang.

A iniciativa busca ampliar a capacidade produtiva dos trabalhadores do campo, promovendo mais eficiência nas atividades agrícolas e contribuindo diretamente para o crescimento da economia local. Com a aquisição dos equipamentos, a expectativa é de que os produtores tenham mais suporte para o preparo do solo, plantio e colheita.

O deputado destacou ainda a importância da união entre o mandato parlamentar e as lideranças municipais na conquista de investimentos que impactam diretamente a vida da população. Segundo ele, o fortalecimento da agricultura segue como uma das prioridades de sua atuação, especialmente em municípios que têm no setor produtivo uma de suas principais bases econômicas