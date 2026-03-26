Zé Felipe fala sobre fim com Ana Castela e admite: “Namorar comigo não é fácil”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 10h16

Durante uma interação com seguidores nas redes sociais, Zé Felipe falou abertamente sobre a vida pessoal e respondeu questionamentos sobre antigos relacionamentos. Entre os temas, ele abordou o fim do namoro com Ana Castela e deixou claro que não vê possibilidade de retomada.

Segundo o cantor, a própria realidade familiar e a exposição pública foram fatores determinantes. Ele destacou que sua rotina envolve diversas responsabilidades e que isso impacta diretamente qualquer relação. "Vamos lá! Primeiro, namorar comigo não é fácil, o combo é muito grande. Você me entende? Ainda mais uma menina de 22 anos. Eu tenho três filhos. Da mesma forma que tem muita gente que gosta de mim aqui, tem muita gente que não gosta, tem quem sofre, quem tá em volta", disse.

O artista afirmou ainda que, apesar de Ana não ter demonstrado desconforto, ele próprio percebeu o peso da situação. "Ela falou que nunca pesou pra ela, mas isso me pesava, entende? Eu senti a bagunça que eu fiz ali", declarou.

Mesmo após o término, Zé Felipe afirmou que mantém vínculo afetivo com pessoas próximas à cantora, incluindo amigos e familiares, e destacou que o respeito permanece. Ele também reforçou que não pretende interferir nas escolhas da ex. "Tô falando isso pra ninguém pesar a cabeça dela, por ela estar apenas vivendo a vida dela", escreveu.

Além disso, o cantor comentou de forma geral sobre sua vida amorosa e convivência com a ex-esposa Virginia, mãe de seus filhos, indicando que segue focado na organização da vida pessoal após o fim dos relacionamentos.