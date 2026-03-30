Cujubim celebra força e união feminina na Maratona Mulher com apoio do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 11h42

O município de Cujubim sediou, no último sábado (28), a 1ª edição da Maratona Mulher, evento que reuniu participantes de várias cidades de Rondônia em um momento de esporte, integração e conscientização. A iniciativa foi idealizada pela vereadora Ana Paula Rodrigues e contou com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), através do Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).



Realizada em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a corrida também teve como foco chamar a atenção para o combate à violência contra a mulher, reforçando a importância de ações de conscientização, valorização e fortalecimento da rede de apoio feminina.



A vereadora Ana Paula destacou a importância do evento para o município. “A Maratona Mulher foi planejada com muito carinho para promover saúde, integração e, principalmente, dar visibilidade a uma pauta tão necessária, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Ver tantas participantes reunidas foi emocionante”, afirmou.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou a relevância de apoiar iniciativas com impacto social. “É uma alegria contribuir com um evento que une esporte, valorização das mulheres e conscientização. Nosso mandato tem compromisso com ações que geram inclusão, fortalecem a cidadania e ajudam a construir uma sociedade mais justa e segura para todas”, destacou.



Entre as participantes, o sentimento foi de emoção e reconhecimento. “Foi uma experiência muito especial para mim. Sou dona de casa e nunca participei de uma corrida. Foi transformador e estou muito feliz", disse a participante Richelly Rosa Redez.



A corrida recebeu atletas de várias cidades de Rondônia, entre elas a Mari Gonçalves, presidente da Associação Desportiva de Atletismo de Buritis (ADAB). “Fiquei muito feliz quando soube dessa corrida em Cujubim e fiz questão de participar e prestigiar esse evento tão importante que une esporte e ainda valorização de nós mulheres. Foi bonito ver mulheres de várias cidades reunidas por uma causa tão importante”, afirmou.



A Maratona Mulher consolida-se como uma iniciativa de valorização feminina, incentivo ao esporte e mobilização social, fortalecendo o debate sobre o respeito, a proteção e os direitos das mulheres em Rondônia.



As fotos da maratona estão disponíveis no link : https://deputadopedro.com. br/30/03/2026/fotos-da-1o- martona-mulher-em-cujubim/