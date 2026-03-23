Creators Guaxinim, Felps, Tiemiau e Gianzeta movimentam público nerd na Tecnogame

Por Felipe Tárcio

Publicada em 23/03/2026 às 10h41

Os influenciadores digitais Guaxinim, Felps, Tiemiau e Gianzeta, movimentaram o público nerd neste sábado (21), durante a Tecnogame, em Porto Velho.

Conhecido no cenário gamer, Guaxinim conquistou espaço nas redes sociais com conteúdos voltados ao entretenimento, apostando em gameplays, desafios e interações com o público. Com uma linguagem acessível e bem-humorada, o creator construiu uma base fiel de fãs, principalmente entre os jovens, além de participar de projetos e colaborações com outros influenciadores do universo digital.

Já Felps ganhou notoriedade produzindo conteúdos variados de jogos, com séries de gameplay e desafios marcados pelo humor e espontaneidade. Sua forma descontraída de se comunicar fortaleceu a conexão com o público, ampliando sua visibilidade ao integrar grupos de criadores e projetos coletivos ao longo da carreira.

Outro nome que vem se consolidando no cenário nacional é Tiemiau, conhecido por vídeos e transmissões focadas em jogos online populares. Com estilo leve e dinâmico, seus conteúdos incluem partidas, desafios e momentos descontraídos, o que tem garantido destaque entre o público jovem.

Fechando o quarteto, Gianzeta também animou o público presente. O influenciador se destaca pela produção de conteúdos voltados para jogos competitivos, com análises, gameplays e interação constante com os seguidores, conquistando espaço entre fãs de e-sports e da cultura gamer.

Entre os fãs, a identificação com esse universo é evidente. A jovem Milena Vila Nova, de 22 anos, chamou atenção ao comparecer caracterizada como a personagem Hatsune Miku em versão brasileira. Ela conta que a paixão pelo cosplay começou recentemente, influenciada por amigos.

"Eu fui pegando gosto de acompanhar essa galera nerd no YouTube, gostava de ver gameplays e competições, mas foi em 2023 que comecei a fazer cosplay por influência de amigos de outros encontros aqui em Porto Velho. Comecei a gostar dessa ideia. A Tecnogoame está proporcionando conhecimento, cultura e abrindo novas portas para o mercado geek em nossa região”, relatou.

O enfermeiro Robert Medina, de 24 anos, que mora nos Estados Unidos e está de visita à família, também fez questão de prestigiar a programação. “Lembro que quando eu era pequeno assistia esses caras e sempre fui muito fã. Estou feliz de ver eles de pertinho, numa noite tão legal com outras pessoas desse universo geek. Esses influenciadores acabam estimulando outros jovens a empreender e a entrar nesse ramo, acho isso sensacional. Moro há seis anos nos Estados Unidos, vim visitar minha família e não podia perder”.

A presença dos cosplayers também marcou o público. Apaixonado pela prática, Helder Chineri, de 36 anos, caprichou ao se caracterizar como o personagem Mutano, dos Jovens Titãs. Para ele, o cosplay vai além da estética. “Cosplay pra mim é uma arte, não é só vestir uma roupa, é encarnar o personagem e dar vida nos detalhes. A interação com as pessoas é muito divertida, porque elas te tratam como se você fosse o personagem. O mundo geek nem sempre foi bem visto, muita gente achava estranho, mas com os novos influenciadores isso vem mudando e hoje as pessoas conhecem melhor essa cultura”.