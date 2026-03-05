Com recurso de R$ 1 milhão destinado por Pedro Fernandes, obra do Hospital Municipal de Monte Negro avança

Por Assessoria

Publicada em 05/03/2026 às 07h50

A obra do Hospital Municipal de Monte Negro segue avançando com recurso destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). Por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, o investimento está sendo destinado à estruturação dos setores de urgência e emergência da unidade.

O objetivo é fortalecer a capacidade de atendimento do hospital, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e maior qualidade e segurança para a população que depende do serviço público. Com o avanço das obras, a expectativa é que a unidade esteja ainda mais preparada para atender casos de urgência e emergência, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

Segundo o parlamentar, fortalecer a saúde nos municípios é uma das principais prioridades do seu mandato. Em Monte Negro, além da emenda de R$ 1 milhão destinada à estruturação dos setores de urgência e emergência do Hospital Municipal, Pedro Fernandes também garantiu R$ 1 milhão para o custeio de cirurgias eletivas, contribuindo para a redução de filas e ampliação do acesso aos procedimentos. O município foi contemplado ainda com cerca de R$ 380 mil para a compra de medicamentos, reforçando o abastecimento da rede pública.

Somados, os investimentos ultrapassam R$ 2,7 milhões destinados exclusivamente à saúde de Monte Negro, consolidando um conjunto de ações voltadas à melhoria da estrutura, ampliação de serviços e garantia de atendimento à população. “Investir na saúde é investir diretamente na vida das pessoas. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e dar suporte para que o município tenha uma rede de saúde cada vez mais estruturada e eficiente”, destacou.

Os investimentos reafirmam o compromisso do deputado Pedro Fernandes com o fortalecimento da rede pública de saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à comunidade.