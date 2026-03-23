Cássio Gois reforça investimento em turismo e contribui para o sucesso da Corrida Estadual de Jerico em Cacoal

Por Ana Hack

Publicada em 23/03/2026 às 11h21

O município de Cacoal viveu um fim de semana histórico com a realização da Corrida Estadual de Jerico – Off Road 4x4, evento que reuniu mais de 20 mil pessoas ao longo de dois dias de programação no Complexo Beira-Rio.

A festa atraiu visitantes e competidores de diversos municípios de Rondônia, como Vilhena, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Ji-Paraná, Buritis e Alto Paraíso, fortalecendo o intercâmbio regional e consolidando Cacoal como referência na realização de grandes eventos. A Corrida de Jerico foi um dos pontos altos da programação, com disputas eletrizantes, marcadas por muita lama, adrenalina e emoção.

O evento também contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações de off-road 4x4, trilhão de motos — com participação masculina e feminina —, bate-bate de carros no sábado à noite, além de outras atrações que garantiram entretenimento para toda a família e um público animado durante todo o fim de semana.

O deputado estadual Cássio Gois, apoiador da iniciativa, destacou a importância de investir em cultura, esporte e lazer como ferramentas de desenvolvimento social e econômico:

“Temos trabalhado continuamente para fortalecer a cultura e apoiar grandes eventos em Cacoal e em todo o estado de Rondônia. Acredito que investir em lazer e cultura é também investir nas pessoas, no turismo e na economia local. Sou grato pela parceria com o prefeito Adailton Furia e com a primeira-dama Juliane Furia, que sempre fazem questão da nossa participação nos principais eventos do município”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Adailton Furia também ressaltou o sucesso da programação e a importância da parceria:

“Foi um evento lindo, que superou as expectativas. Tivemos o apoio do deputado Cássio Gois, que foi fundamental para que tudo acontecesse com essa grandeza. Essa parceria foi um sucesso em Cacoal. Quem veio gostou e aprovou”, destacou.

Além de proporcionar lazer e entretenimento, o evento movimentou significativamente a economia local, com aumento na ocupação hoteleira, crescimento no movimento de bares, restaurantes e no comércio em geral, além de impulsionar o turismo regional.

A grandiosidade da festa reafirma o potencial de Cacoal para sediar grandes eventos, unindo tradição, cultura, esporte e desenvolvimento em um ambiente de integração e valorização da comunidade.