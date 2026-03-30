Alunos do curso de Tecnologia em Redes de Computadores conhecem infraestrutura do governo de RO

Por Aline Rodrigues

Publicada em 30/03/2026 às 16h07

Com o objetivo de aproximar os estudantes da prática profissional na área de tecnologia da informação, o governo de Rondônia recebeu, na sexta-feira (27), alunos do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), Campus Porto Velho Zona Norte, para uma visita técnica ao Centro de Processamento de Dados (Datacenter) da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic).

A atividade foi conduzida pelo assessor de Segurança da Informação da Setic, Rogério Alves, e teve como foco proporcionar aos estudantes o contato com um ambiente real de produção na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), permitindo a compreensão prática sobre o funcionamento de estruturas essenciais ao serviço público.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em tecnologia e inovação são fundamentais para aprimorar os serviços prestados à população. “Abrir as portas para estudantes conhecerem essa estrutura é investir no futuro, formando profissionais capacitados para os desafios do mercado e serviço público”, ressaltou.

EXPERIÊNCIA DOS PARTICIPANTES

Durante a atividade, os alunos puderam conhecer de perto o funcionamento do Datacenter da Setic, incluindo rotinas de monitoramento, segurança da informação e gestão de dados.

A estudante Mariane Gonçalves, destacou a importância de conhecer a prática do que aprende em sala de aula . “Muitas vezes ouvimos o professor falar, mas não temos noção de como tudo acontece na prática, quem opera e como funciona. Quando a gente vê de perto os equipamentos e a estrutura, isso amplia nosso conhecimento e até desperta novas dúvidas para aprofundar ainda mais o aprendizado.”

O assessor da Setic, Rogério Alves, evidenciou a contribuição da iniciativa para a formação dos estudantes. “A visita técnica é uma oportunidade para que os alunos conheçam, na prática, como funciona a estrutura de tecnologia do estado. Além disso, possibilita uma maior aproximação entre o conhecimento acadêmico e a realidade profissional, contribuindo diretamente para a formação desses futuros profissionais.”