Águas de Rolim de Moura promove ação de educação ambiental em alusão ao Dia Mundial da Água

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 10h56

Em celebração ao Dia Mundial da Água, a Águas de Rolim de Moura realizou, nesta segunda-feira (24), um pit stop educativo com foco na conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos e o uso sustentável da água. A ação aconteceu na Av. 25 de agosto, no Centro da cidade.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMADU) e teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância do cuidado com a natureza. Durante a ação, foram distribuídas mudas de plantas, copos de água e materiais informativos com orientações sobre práticas sustentáveis no dia a dia.

Para a diretora-presidente da Águas de Rolim de Moura, Carolina Gregório, a atividade reforça o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.

“Reconhecer o valor do saneamento e do acesso universal que já temos em nossa cidade vai para além de ter um sistema que atende a todos, passa pela consciência, exige responsabilidade. Fazer o uso consciente hoje é o compromisso de cada cidadão com o meio ambiente e com o futuro de Rolim de Moura”, afirma.

A secretária municipal de meio ambiente, Bruna Krautez, também ressaltou a relevância de ações educativas como essa para o município.

“Pensamos essa ação com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental. A água é um recurso indispensável para o desenvolvimento da nossa cidade, e iniciativas como essa fortalecem a participação da comunidade nesse processo”, enfatizou.

A Águas de Rolim de Moura segue promovendo ações contínuas de educação ambiental, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade e com a construção de um futuro mais consciente e responsável para todos.