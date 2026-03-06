Ação integrada das forças de segurança apreende cerca de 5 kg de drogas em Cacoal

Por PM/RO

Publicada em 06/03/2026 às 08h30

A operação contou com a atuação do Núcleo de Inteligência e Rádio Patrulha do 4º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência de Inteligência do CRP-IV e Núcleo de Inteligência do BPFRON. A ação foi desencadeada após troca de informações de inteligência que indicavam a possível entrega de uma quantidade significativa de entorpecentes no município.

Durante monitoramento realizado nas proximidades do Posto Machadão, próximo à loja Havan, os policiais visualizaram o momento em que dois indivíduos se encontraram no local. Ao perceberem a aproximação das equipes policiais, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e contido.

Durante as buscas, foram encontrados valores em dinheiro e, no interior de um veículo, aproximadamente cinco quilos de substância análoga à cocaína, além de porções de haxixe e maconha, todas embaladas de forma compatível com o tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

A Polícia Militar destacou que a atuação integrada entre os órgãos de segurança pública foi fundamental para retirar uma grande quantidade de entorpecentes de circulação, reforçando o combate ao tráfico de drogas na região.