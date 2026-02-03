Publicada em 03/02/2026 às 14h28
Os Vigilantes de Rondônia aprovam pauta de reivindicação e dão início a campanha salarial 2026, no último dia 27 de janeiro foi realizada o fechamento das Assembleias Gerais da categoria que teve início nas diversas cidades do interior onde a diretoria dos sindicatos através do seu Presidente Valdemar Cosme de Carvalho buscou acolher as propostas apresentadas pela categoria para elaborar a pauta de reivindicação, em vista disto, a categoria apresenta as seguintes propostas:.
1) Reposição salarial da inflação acumulada, acrescido de 6% de ganho real;
2) Reajuste do auxílio alimentação para R$ 50,00 (cinquenta reais) o valor unitário;
3) Taxa Assistencial com o mesmo índice de reajuste da reposição salarial;
4) Taxa de Subsídio Social com o mesmo índice de reajuste da reposição salarial;
5) Alterações nas demais cláusulas, além de inclusões de outras, conforme minuta em anexo;
Entre as principais alterações das cláusulas da CCT está inclusão multa pelo não cumprimento do pagamento no 5º dia útil, exclusão na redação da clausula do Dia do Vigilante, exclusão na redação da clausula Do Anuênio, exclusão na redação da clausula Da Carta De Apresentação E Perfil Profissiográfico Previdenciário, inclusão na redação da clausula Dos Cursos De Formação E Reciclagem, adequação na redação clausula Das Atividades Profissionais, inclusão na redação da clausula Dos Postos Especiais, vedação na contratação do Trabalho Intermitente, aumento no percentual da Cesta Básica, inclusão de clausula de Assiduidade, pagamento de Vale alimentação nas Férias, ajuda de custo para vigilantes que trabalhem em Zona Rural etc.
O presidente do Sindicato agradecer a presença de todos os vigilantes que se disporão a participar das assembleias e comunica que já foi protocolado a pauta de reivindicação para o Sindicato Patronal, e que logo que seja iniciados as reuniões de negociações e haja proposta satisfatórias estará convocando a categoria para deliberação.
