Escolas municipais retornam às atividades nesta quarta-feira (4); mais de 40 mil crianças estão matriculadas em 2026

A Prefeitura de Porto Velho dá início, nesta quarta-feira (4), ao ano letivo nas escolas da rede municipal localizadas no perímetro urbano da capital. Para marcar o retorno às aulas, será realizada uma solenidade a partir das 8h30, na Escola Municipal Flamboyant, situada na zona Leste da cidade.
O início do ano letivo tem como foco a evolução contínua dos índices avaliativos da educação básica, que faz parte do compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino.
Ao todo, 84 unidades escolares retomam as atividades pedagógicas. Em 2026, a rede municipal contará com 6.800 novos alunos, totalizando 42.122 estudantes matriculados. O Ensino de Jovens e Adultos (EJA) também integra esse número, com 816 alunos matriculados, que terão aulas no período noturno, garantindo o direito de acesso à educação para todos.
Prefeitura contará com uma estrutura composta por 3.020 professores e 2.300 servidores de apoio
Para assegurar o funcionamento das unidades ao longo de todo o ano, a Prefeitura contará com uma estrutura composta por 3.020 professores e 2.300 servidores de apoio. O efetivo ainda será reforçado com a convocação de mais 165 professores aprovados no último processo seletivo.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, alunos e servidores são muito bem-vindos neste início de ano letivo, e a administração municipal seguirá empenhada na construção de uma educação pública de qualidade.
“A educação é a base que sustenta toda a nossa sociedade. Por isso, alunos e servidores são muito bem-vindos neste novo ano letivo. A Prefeitura estará presente, acompanhando de perto o desenvolvimento do nosso sistema de ensino, que caminha para se tornar referência em todo o Estado”, destacou o prefeito.
Vale ressaltar que ações de sucesso implantadas pela atual gestão, como o Lanche Extra, a distribuição de uniformes, a entrega de kits para alunos e professores, além da concessão de bicicletas para estudantes com melhor desempenho, terão continuidade ao longo de 2026.
“Planejamos tudo para que escolas, professores e servidores de apoio estejam prontos para receber os estudantes de 2026. A prefeitura de Porto Velho na atual gestão não tem medido esforços para garantir investimentos e evolução da qualidade da educação”, comentou Giordani dos Santos Lima, Secretário Municipal de Educação (Semed).
As escolas da rede rural, que somam 55 unidades, retornarão às aulas no próximo dia 9 de fevereiro.
