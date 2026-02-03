Prefeitura investe em climatização para atender as unidades de Atenção Básica e o Hospital Municipal Angelina Georgetti

Publicada em 03/02/2026 às 15h45
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investe em climatização completa para atender as unidades de Atenção Básica e para o Hospital Municipal Angelina Georgetti. São 46 aparelhos de ar-condicionado chegando para transformar o atendimento no nosso município.
Isso significa ambientes mais frescos e acolhedores para quem procura cuidado. Significa pacientes em recuperação em condições ideais de conforto. Significa gestantes, crianças, idosos e todos os que dependem do SUS recebendo atendimento em espaços dignos e adequados.
Mas não é só isso. Nossos servidores de saúde, aqueles profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado, agora trabalham em condições muito melhores. Menos calor, mais foco, mais energia para salvar vidas. Porque quem cuida também merece ser cuidado.
Climatização de 12 mil a 36 mil Btus espalhadas estrategicamente em cada unidade. Uma ação que parece simples, mas que muda tudo. Que muda a experiência de quem busca saúde. Que muda o dia de quem trabalha por ela.
Espigão D'Oeste respira melhor. E a gente respira junto.
