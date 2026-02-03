Encontro online debate Inteligência Artificial e Educação nas redes de ensino de Rondônia

Publicada em 03/02/2026 às 15h48
Professores, gestores e técnicos da educação participaram, nesta terça-feira (3), de uma aula online com o tema “Inteligência Artificial e Educação: riscos, limites e potencialidades”. A formação integra uma programação voltada ao fortalecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Computação e da educação digital nas redes de ensino.
A iniciativa é promovida pela SaferNet Brasil (Organização Não Governamental referência em direitos humanos na internet, que combate crimes cibernéticos), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial da Educação (Gaeduc), além da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). O encontro tem como objetivo ampliar a compreensão sobre o uso da Inteligência Artificial no contexto educacional, abordando seus impactos, limites éticos e potencialidades pedagógicas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o debate sobre tecnologia e educação é fundamental para preparar os estudantes para os desafios do presente e do futuro. “A Inteligência Artificial já faz parte da realidade e precisa ser compreendida de forma responsável dentro da escola. Investir na formação dos profissionais da educação é garantir que nossos estudantes tenham uma aprendizagem segura, ética e alinhada às transformações do mundo digital”, evidenciou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, ressaltou a importância da formação continuada para a implementação efetiva da BNCC Computação. “A Seduc tem trabalhado para apoiar as redes de ensino na adequação curricular, garantindo que professores e gestores compreendam as diretrizes da educação digital. Momentos como este fortalecem a prática pedagógica e asseguram que a tecnologia seja utilizada como aliada do processo de ensino-aprendizagem.”
Durante a aula, foram discutidos temas como pensamento computacional, cidadania digital, ética, uso responsável de tecnologias e educação digital, reforçando que a computação na educação vai além do uso de computadores e dispositivos, envolvendo uma formação crítica e consciente dos estudantes para o mundo digital.
Segundo a gerente de Desenvolvimento Curricular, Luciana Dermani de Aguiar, a temática é contemporânea e estratégica para a educação. “Discutir Inteligência Artificial na educação é fundamental diante dos desafios éticos envolvidos, como letramento digital, transparência das plataformas e mudanças na forma de buscar e referenciar informações. A implementação da BNCC Computação vai além do uso de computadores, exigindo a integração progressiva de habilidades digitais e do pensamento computacional ao currículo”, destacou.
A formação está alinhada às diretrizes da BNCC Computação, regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 1/2022, cuja implementação é obrigatória nas redes de ensino a partir de 2026. A adequação curricular é uma exigência normativa e está diretamente relacionada ao acesso à complementação do Valor Aluno Ano Resultados (VAAR) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Além disso, o encontro dialoga com as Diretrizes Operacionais Nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2/2025, que orientam a integração da educação digital e midiática aos currículos, respeitando as especificidades de cada etapa de ensino.
A participação na aula ocorreu mediante inscrição prévia, requisito para o recebimento do link de acesso e para a certificação dos participantes. A ação busca fortalecer as políticas públicas educacionais e apoiar as redes de ensino na implementação efetiva da BNCC Computação em Rondônia.
