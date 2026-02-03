Parceria e harmonia entre os Poderes foram destacadas pelo governo de Rondônia em abertura do Ano Judiciário

Publicada em 03/02/2026 às 15h46
Na solenidade de abertura do Ano Judiciário 2026, realizada na segunda-feira (2), o governo de Rondônia evidenciou bons resultados obtidos pelo Tribunal de Justiça (TJ/RO) e sinaliza que manterá parceria harmônica entre os Poderes em prol de benefícios para a sociedade. O evento ocorreu na sede do Poder Judiciário, em Porto Velho, e reforçou que a estabilidade democrática e o respeito à autonomia dos poderes são os pilares para o desenvolvimento do estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reafirmou o trabalho conjunto para garantir agilidade e integridade nas decisões públicas. “Honro o Tribunal de Justiça de Rondônia pelos resultados que mostram integridade, seriedade e velocidade nas decisões. E o governo de Rondônia manterá a harmonia para uma sociedade mais justa. Que 2026 seja um ano de realizações e grandes feitos para a sociedade”.
TRANSFORMANDO O AMANHÃ HOJE
O presidente do TJ/RO, Alexandre Miguel, também evidenciou que a expectativa e o compromisso para 2026 é de harmonia entre poderes, estabilidade democrática e comprometimento com a paz pública. ‘’O plano de gestão para este biênio, 2026 e 2027, sob o lema ”Transformando o Amanhã Hoje”, expressa uma convicção: as decisões administrativas e jurisdicionais que tomamos neste momento definem a qualidade da justiça que a próxima geração de rondonienses receberá. O lema traduz, portanto, um compromisso ético com a antecipação responsável’’.
