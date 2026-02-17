Vice-prefeito Darci Kischener acompanha execução da operação “Tapa Buracos” na RO 387

Publicada em 17/02/2026 às 09h44
Durante a semana o vice-prefeito, José Darci Kischener (PP) participou junto com a equipe de asfalto do DER/Cacoal, na execução da operação de “Tapa Buracos” na RO 387 no trecho de Espigão do Oeste ao trevo de acesso a BR 364, uma extensão de 22 Km.
Darci Kischener que é um pioneiro na luta pela conservação da RO387, realizando várias ações paliativas nesse trecho por conta própria (quem não se lembra do incansável Darci Kischener colocando cascalho nos buracos da estrada usando uma pá e uma carriola).
Essa bandeira de luta pela RO 387 continua viva nos dias atuais, com o vice-prefeito tomando frente nas ações através de suas proposituras. Desta feita não foi diferente, o DER entrou com a massa asfáltica e a equipe de colaboradores e a prefeitura cedeu o rolo compressor.
Em contato telefônico com a reportagem do espigaonews, o vice-prefeito Darci Kischener explanou sobre os trabalhos que foram executados pelo DER/Cacoal em parceria com a prefeitura de Espigão do Oeste que cedeu parte do equipamento pesado para a realização dos serviços.
“Os trabalhos de recuperação dos trechos danificados do asfalto, foram feitos com a utilização de massa asfáltica de qualidade, com a utilização do rolo compactador para dar mais segurança e durabilidade aos reparos no leito da rodovia”, citou o “Índio Véio”.
Kischener citou a parceria prefeitura/DER na recuperação dos trechos danificados. “A RO 387 é a principal via de acesso ao município e a sua manutenção é importante para manter a segurança dos seus usuários que a utilizam diuturnamente”, mencionou Kischener.
