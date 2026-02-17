Publicada em 17/02/2026 às 09h50
Moradores de regiões consideradas vulneráveis em Ji-Paraná foram orientados a reforçar medidas de prevenção após o Rio Machado alcançar o nível de atenção, com 10,15 metros, conforme registro divulgado no dia 16 de fevereiro de 2026. A elevação do rio foi associada ao volume de chuvas, o que levou a Defesa Civil a recomendar atenção redobrada e preparação antecipada por parte da população.
Foi informado que, em caso de necessidade, documentos pessoais, roupas e itens essenciais devem ser separados previamente, além da organização de possíveis locais de abrigo junto a familiares ou pessoas de confiança. A busca por áreas seguras e o acompanhamento das orientações oficiais também foram reforçados pelos órgãos responsáveis.
Para reduzir riscos à saúde e evitar acidentes, a população foi aconselhada a não ter contato com água de enchente sem proteção adequada, bem como a verificar vestimentas antes do uso e vedar aberturas em residências para impedir a entrada de animais peçonhentos. Canais de emergência permanecem disponíveis, incluindo o Corpo de Bombeiros pelo número 193, a Defesa Civil Municipal e o plantão emergencial via telefone e aplicativo de mensagens.
A administração municipal informou que permanece mobilizada, com atuação integrada das secretarias, para prestar suporte às famílias afetadas e monitorar a situação. A divulgação de informações oficiais segue sendo incentivada para ampliar o alcance das orientações e manter a população atualizada.
