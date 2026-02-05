Recurso de R$ 658,6 mil é assegurado por Cirone Deiró para reforma e ampliação de escola em Espigão

Publicada em 05/02/2026 às 15h46
O valor de R$ 658.690,85 foi assegurado para a reforma e ampliação da Escola Municipal Brás Cuba, localizada no município de Espigão do Oeste. O recurso foi confirmado como parte de ações voltadas à melhoria da infraestrutura das escolas municipais da cidade.
A destinação da verba ocorreu após solicitação do vereador Gilmar Loose e foi viabilizada por meio de articulação política envolvendo o deputado estadual Cirone Deiró e o governo do estado. A liberação do montante integra iniciativas direcionadas ao fortalecimento da rede municipal de ensino.
Segundo o parlamentar, o encaminhamento do recurso faz parte de um trabalho conjunto desenvolvido em parceria com o governador Marcos Rocha, com foco em ampliar e adequar as condições físicas das unidades escolares. A atuação, conforme destacado, tem como objetivo oferecer melhores estruturas para alunos e profissionais da educação.
Ainda de acordo com a manifestação, a destinação do investimento é resultado da união de esforços institucionais e representa mais um avanço no apoio às políticas públicas educacionais em Espigão do Oeste.
