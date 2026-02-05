Voz de Tom Cruise e Al Pacino no Brasil, Ricardo Schnetzer morre aos 72

Publicada em 05/02/2026 às 16h20
O Brasil perdeu nesta quarta-feira (4) um dos nomes mais marcantes da dublagem nacional. Morreu aos 72 anos o dublador Ricardo Schnetzer, artista responsável por dar voz, em português, a estrelas internacionais como Tom Cruise e Al Pacino, além de personagens que atravessaram gerações da cultura pop.
A morte foi causada por Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa progressiva que afeta o sistema nervoso e compromete, de forma gradual, os movimentos, a fala e a respiração. A confirmação do falecimento foi feita pelo sobrinho do artista, o também dublador Victor Vaz, que prestou uma homenagem emocionada nas redes sociais.
No texto, Victor destacou a postura ética e o papel fundamental de Schnetzer em sua formação pessoal e profissional. “O senhor me ensinou o valor da palavra ética e a defendê-la com unhas e dentes. Nunca teve vergonha de falar o que pensava. O importante era estar sendo verdadeiro”, escreveu. Ele também creditou ao tio o incentivo decisivo para seguir carreira na dublagem, afirmando que só está na profissão porque foi apoiado quando ainda duvidava de si mesmo.
Nos últimos meses, Ricardo Schnetzer enfrentava o avanço da ELA, condição que não possui cura e exige cuidados constantes. Diante do alto custo do tratamento, familiares e amigos organizaram uma campanha online no início do ano com a meta de arrecadar R$ 200 mil. Até o momento, pouco mais de R$ 118 mil haviam sido reunidos.
O legado de Schnetzer permanece vivo na memória do público. Além de ser dublador recorrente de atores como Richard Gere, Patrick Swayze e Nicolas Cage, ele marcou a infância e a juventude de milhões de brasileiros ao dar voz a personagens como Capitão Planeta, Albafica de Peixes, Benson, da animação Apenas um Show, e Carlos Daniel, da novela A Usurpadora.
Sua contribuição ajudou a consolidar a dublagem brasileira como referência internacional, deixando uma herança artística que seguirá ecoando em filmes, séries e animações.
