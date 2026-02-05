Inscrições para Exames de Circulação estão abertas até esta sexta-feira, 6, no Ceeja Padre Moretti, em Porto Velho

Publicada em 05/02/2026 às 16h14
Encerra nesta sexta-feira (6), o período de inscrições para os Exames de Circulação, no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) Padre Moretti. A oportunidade é destinada a estudantes que desejam regularizar componentes curriculares do ensino fundamental e médio. A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma presencial na secretaria da escola, que fica localizada na Rua Herbert de Azevedo, nº 1.649, Bairro São Cristóvão, em Porto Velho.
Os exames são voltados para alunos do Ensino Regular, matriculados no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, bem como para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (Eja), do 8º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Para participar, é necessário atender ao critério de idade mínima, sendo 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental e garante o direito à educação. “O governo do estado trabalha para ampliar as oportunidades educacionais e assegurar que nenhum estudante fique para trás. Os Exames de Circulação representam uma alternativa importante para que os alunos possam avançar em sua trajetória escolar e concluir os estudos”, evidenciou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que a ação integra as estratégias da gestão estadual voltadas à permanência e ao sucesso escolar. “Os Exames de Circulação são uma oportunidade para que os estudantes regularizem sua vida escolar e sigam com seus projetos educacionais. Temos atuado para garantir acesso, orientação e apoio aos alunos em todas as etapas do ensino.”
INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, os interessados devem apresentar:
Cópia do Registro Geral (RG);
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); e
Declaração da escola de origem contendo as disciplinas retidas.
PROVAS
As provas serão aplicadas entre os dias 23 e 27 de fevereiro de 2026, conforme cronograma definido pela unidade escolar. Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria do CEEJA Padre Moretti, durante o horário de atendimento.
