“Tenho sorte de estar viva”: Britney Spears fala sobre família e traumas

Após um período afastada das redes sociais, a cantora Britney Spears voltou ao Instagram nesta quarta-feira (4) com uma publicação de forte carga emocional. A artista compartilhou a imagem simbólica de um adulto segurando a mão de um recém-nascido e usou o registro para refletir sobre conexão humana, espiritualidade e feridas do passado.
Na legenda, Britney abriu o coração ao falar sobre experiências familiares traumáticas e afirmou se sentir grata por estar viva diante do que viveu. “Tenho muita sorte de estar viva, considerando como minha família me tratou uma vez na vida, e agora tenho medo deles”, escreveu, em um dos trechos mais contundentes do texto.
A cantora também criticou a forma como, segundo ela, ajuda foi confundida com isolamento. “Para aqueles de vocês em suas famílias que disseram que ajudar significa isolá-los e fazê-los se sentirem incrivelmente excluídos… eles estavam errados”, afirmou. Em outro momento, refletiu sobre perdão e memória: “Podemos perdoar como pessoas, mas nunca esquecemos. A saudade e o anseio por contato são sempre cruciais”.
No desabafo, Britney abordou ainda questões espirituais e disse acreditar que “os caminhos de Deus são misteriosos”. Em tom reflexivo, questionou seus seguidores sobre responsabilidade e culpa: “O que vocês acham que Ele está dizendo hoje? Porque, para ser honesta, não importa o que Ele diga, eles nunca assumirão a responsabilidade pelo que fizeram”.
O distanciamento familiar citado pela cantora remete ao fim da tutela judicial que durou 13 anos e foi encerrada em novembro de 2021. O acordo envolvia diretamente seus pais, Lynne Spears e Jamie Spears, e se tornou um dos casos mais debatidos do entretenimento mundial nos últimos anos.
Apesar das rupturas, Britney indicou avanços na relação com o filho Jayden James, de 19 anos. No último Natal, ela já havia sinalizado uma reaproximação entre os dois, fato que foi recebido com esperança por fãs da artista.
Em outro trecho da publicação, a cantora revelou estar afastada da dança — uma de suas marcas registradas — após sofrer duas fraturas no dedo do pé. “Não danço há um mês”, contou, surpreendendo seguidores acostumados às coreografias frequentes que publica nas redes.
Ícone global do pop, intérprete de sucessos como Gimme More e Toxic, Britney Spears segue usando as redes sociais como espaço de desabafo e conexão direta com o público, mantendo-se no centro das atenções ao compartilhar, sem filtros, capítulos de sua vida pessoal.
