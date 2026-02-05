VII Concurso do Extrajudicial: provas escritas e práticas serão aplicadas neste domingo (8)

Publicada em 05/02/2026 às 16h42
As provas escritas e práticas do VII Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado de Rondônia serão aplicadas no domingo, dia 8 de fevereiro de 2025. O exame será destinado às pessoas inscritas nas modalidades de ingresso por provimento e por remoção e que foram aprovadas na primeira fase.
A consulta ao local de prova está disponível no portal oficial do certame. O acesso deve ser feito individualmente, com o preenchimento dos dados solicitados.
No dia da prova, é obrigatória a apresentação do documento de identidade, do comprovante de inscrição e de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
A aplicação para os(as) candidatos(as) inscritos(as) para a modalidade de provimento terá início às 8h, com o fechamento dos portões às 7h45. Já para os(as) candidatos(as) inscritos(as) para a modalidade de ingresso por remoção as provas começam às 15h, com fechamento dos portões às 14h45.
A recomendação é que as informações oficiais sejam sempre acompanhadas na página do concurso: www.tjro.jus.br/concurso.
O VII Concurso visa preencher 26 (vinte e seis) serventias extrajudiciais em todo o Estado de Rondônia, com reserva de vagas para candidatos com deficiência e também os autodeclarados negros, seguindo o regramento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Para conhecer todas as normas e orientações do processo seletivo, acesse o edital completo: www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_RO_25_NOTARIOS.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!