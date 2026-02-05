“Ela me transformou”: Gracyanne explica por que ainda mora com a mãe de Belo

Publicada em 05/02/2026 às 16h05
Mesmo após o fim do relacionamento com o cantor Belo, há cerca de um ano, Gracyanne Barbosa revelou que segue morando com Terezinha, mãe do artista. A decisão, segundo ela, é pessoal e baseada no vínculo familiar construído ao longo dos anos. A declaração foi feita em entrevista ao portal LeoDias.
Gracyanne afirmou que não encara a convivência como algo ligado ao antigo casamento, mas como uma relação de afeto e cuidado. Para a influenciadora, Terezinha ultrapassou o papel de sogra e passou a ser considerada parte da família.
Ao falar sobre o início da convivência, Gracyanne reconheceu que a relação não foi simples. Ela contou que enfrentou dificuldades para ser aceita pela mãe de Belo, especialmente por conta de relacionamentos anteriores do cantor. “Até para me aceitar, porque o Belo tinha um outro relacionamento, ela falava do outro relacionamento”, relatou.
Com o tempo, porém, a convivência se transformou. A ex-BBB explicou que a proximidade foi construída gradualmente e que ambas passaram por mudanças pessoais ao longo dessa trajetória. “A intimidade foi sendo construída durante anos […] ela também me transformou”, afirmou.
Sobre a decisão de continuar morando com a mãe de Belo após a separação, Gracyanne destacou o aspecto prático e emocional. Segundo ela, a família se mantém presente para garantir companhia e apoio no cotidiano. “Ela tem alguém para conversar, alguém para levá-la ao médico, alguém para ajudar em diversas coisas que, se ela não estivesse aqui, talvez não tivesse”, explicou.
O relato chamou atenção por expor uma dinâmica pouco comum após o término de um casamento, marcada pela manutenção de laços familiares e pela escolha consciente da convivência.
