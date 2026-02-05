“O futuro a Deus pertence”: mãe de Virginia revela se voltaria com o ex

Publicada em 05/02/2026 às 16h15
Mesmo após o fim do relacionamento, a influenciadora Margareth Serrão afirmou que mantém uma relação próxima com o músico Danilo Nascimento. A separação ocorreu em dezembro de 2025, mas, segundo ambos, o vínculo permaneceu baseado em amizade e respeito.
Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Margareth foi questionada sobre a possibilidade de reconciliação e preferiu não fechar portas. “Agora, o futuro a Deus pertence, né?”, declarou. Na sequência, reforçou o tom amistoso da relação: “Nós somos muito amigos”.
O posicionamento foi confirmado pelo próprio Danilo, que respondeu dúvidas de seguidores nas redes sociais. O músico negou que o casal tenha reatado, mas fez questão de enfatizar o carinho que ainda existe. “A gente não voltou. Mas eu amo a Margara. É uma pessoa do meu coração e o futuro a Deus pertence”, afirmou.
Danilo também destacou que o término não foi marcado por conflitos. Segundo ele, a relação sempre foi positiva e a amizade seguirá, independentemente de opiniões externas. “A gente sempre fez bem um para o outro. Não tem nada do que reclamar. A amizade vai continuar, doa a quem doer”, disse.
Ao final, o músico reforçou que a consideração por Margareth permanece. “Ela é uma pessoa que eu tenho muito amor e carinho e sempre vai ser assim”, concluiu, afastando rumores de brigas ou rompimento definitivo.
