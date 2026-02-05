Prefeitura de Jaru finaliza asfaltamento da rua Minas Gerais, entre Rio Grande do Norte e Princesa Isabel, no Setor 05

Publicada em 05/02/2026 às 17h01
A Prefeitura de Jaru concluiu nesta quinta-feira (05) a pavimentação da rua Minas Gerais, no trecho entre Rio Grande do Norte e Princesa Isabel, no Setor 05.
A obra foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, e contou com as etapas de construção de drenagem pluvial, tratamento do solo, aplicação de colchão drenante com pedra rachão e, por fim, pavimentação com asfalto tipo CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente. O próximo passo será a implantação de meio-fio.
O prefeito Jeverson Lima relatou que o asfaltamento deste trecho é parte de um pacote de serviços de pavimentação executado pela Prefeitura de Jaru em parceria com o deputado estadual Edevaldo Neves, atendendo a uma indicação do vereador Celiandro Marrom.
