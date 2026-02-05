Ieda Chaves participa de encontro para ampliação da rede de proteção às mulheres em Rondônia

Publicada em 05/02/2026 às 15h34
Metas voltadas à ampliação da rede de proteção às mulheres e à interiorização das ações da Procuradoria Especial da Mulher em Rondônia foram apresentadas durante um encontro que reuniu a nova equipe técnica do órgão. A atividade também marcou a definição das diretrizes de atuação para 2026, com foco no fortalecimento do apoio às vítimas de violência doméstica e na expansão do atendimento para todos os municípios do estado.
A deputada estadual Ieda Chaves participou da reunião e destacou que a estratégia traçada prioriza a integração entre as diferentes instâncias de proteção às mulheres. Segundo ela, a atuação da Procuradoria Especial da Mulher passa a ser orientada por metas que buscam consolidar fluxos de atendimento e ampliar a presença institucional nos municípios rondonienses.
Durante o encontro, foi reforçada a articulação com vereadoras, vereadores e procuradorias municipais da mulher. A iniciativa teve como objetivo alinhar procedimentos e ações conjuntas, garantindo maior eficiência no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade e violência.
Na ocasião, também foi lançada a cartilha de carnaval “Meu Corpo, Meu Bloco”. O material foi apresentado como uma iniciativa de prevenção e conscientização, voltada à promoção do respeito e da proteção às mulheres durante o período festivo, integrando as ações educativas previstas no planejamento da Procuradoria para o próximo ano.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!