PREVISÃO DO TEMPO: Perigo potencial de chuva intensa atinge a Região Norte nesta quinta-feira (12)

Publicada em 12/02/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para a Região Norte do país nesta quinta-feira (12).
No Acre, Rondônia e Amapá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, mantendo o tempo instável nesses estados.
No Amazonas, as precipitações mais intensas devem atingir municípios da região Central e do Médio Solimões, como Coari, Tefé e Tapauá, com possibilidade de volumes elevados de chuva.
Em Roraima, a expectativa é de muitas nuvens com chuva isolada em todo o estado ao longo do dia.
Já no Pará, as chuvas mais intensas se concentram em áreas do sudoeste e sudeste paraense, especialmente nos municípios de Altamira, São Félix do Xingu e Trairão.
No Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente na região Central do estado, em municípios como Porto Nacional, Silvanópolis e Santa Rosa do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
