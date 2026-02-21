PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem pancadas intensas de chuva neste sábado (21)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 21/02/2026 às 08h00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país neste sábado.

Acre, Rondônia e Amapá devem registrar fortes precipitações ao longo do dia.

No Amazonas, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em municípios da região Sul e Centro do estado, como Manicoré, Tapauá e Tefé.

Em Roraima, o tempo permanece encoberto, com predomínio de nuvens durante o dia.

No Pará, municípios do Sudeste paraense, como Redenção, Água Azul do Norte e Santana do Araguaia, devem ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já no Tocantins, a instabilidade toma conta de todo o estado ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).