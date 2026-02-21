PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem pancadas intensas de chuva neste sábado (21)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país neste sábado.
Acre, Rondônia e Amapá devem registrar fortes precipitações ao longo do dia.
No Amazonas, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em municípios da região Sul e Centro do estado, como Manicoré, Tapauá e Tefé.
Em Roraima, o tempo permanece encoberto, com predomínio de nuvens durante o dia.
No Pará, municípios do Sudeste paraense, como Redenção, Água Azul do Norte e Santana do Araguaia, devem ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Já no Tocantins, a instabilidade toma conta de todo o estado ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
