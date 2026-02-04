PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina na Região Norte nesta quarta-feira (4)

Publicada em 04/02/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para a Região Norte do país nesta quarta-feira (4). A previsão indica instabilidade, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em vários estados.
No Acre e em Rondônia, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
No Amazonas, as precipitações mais intensas devem atingir municípios do Centro e Sul do estado, como Coari, Tapauá e Novo Aripuanã.
Em Roraima, há possibilidade de chuva isolada em áreas do Centro-Sul, com destaque para Caracaraí e Rorainópolis.
No Amapá, a instabilidade predomina em todo o estado, mantendo o tempo fechado e com risco de chuva a qualquer momento.
Já no Pará, a previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Nordeste paraense, atingindo municípios como São Caetano de Odivelas, Maracanã e São João de Pirabas.
No Tocantins, a instabilidade se concentra na região central do estado, com previsão de chuva em Ponte Alta do Tocantins, Monte do Carmo e Paraíso do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
