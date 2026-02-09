PREVISÃO DO TEMPO: Chuva se espalha pela Região Norte nesta segunda-feira (9)
Por Jullya Borges / Brasil 61
Publicada em 09/02/2026 às 08h00
Nos acompanhe pelo Google News

 A previsão do tempo indica muitas nuvens e chuva em grande parte da Região Norte nesta segunda-feira (9).

No Acre, em Rondônia e no Amapá, a expectativa é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas ao longo do dia. A instabilidade também se concentra em todo o estado do Tocantins, com chuva frequente.

No Amazonas, as precipitações mais intensas se concentram no sul do estado, com destaque para Manicoré, Tapauá e Novo Aripuanã.

Em Roraima, o dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Já no Pará, há previsão de fortes pancadas de chuva com trovoadas isoladas em municípios como Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu, com instabilidade do sudoeste paraense até a região do Marajó. No Tocantins, a instabilidade predomina ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Geral Tempo
Imprimir imprimir