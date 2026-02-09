PREVISÃO DO TEMPO: Chuva se espalha pela Região Norte nesta segunda-feira (9)

Publicada em 09/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo indica muitas nuvens e chuva em grande parte da Região Norte nesta segunda-feira (9).
No Acre, em Rondônia e no Amapá, a expectativa é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas ao longo do dia. A instabilidade também se concentra em todo o estado do Tocantins, com chuva frequente.
No Amazonas, as precipitações mais intensas se concentram no sul do estado, com destaque para Manicoré, Tapauá e Novo Aripuanã.
Em Roraima, o dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.
Já no Pará, há previsão de fortes pancadas de chuva com trovoadas isoladas em municípios como Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu, com instabilidade do sudoeste paraense até a região do Marajó. No Tocantins, a instabilidade predomina ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
