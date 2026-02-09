Expectativas do mercado indicam inflação mais comportada em 2026
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 09/02/2026 às 09h13
As expectativas do mercado financeiro para a inflação em 2026 voltaram a ser levemente revistas para baixo, segundo os dados mais recentes do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira. A estimativa mediana para o IPCA do ano passou de 3,99% para 3,97%, movimento que amplia a distância em relação ao teto da meta oficial de inflação, fixado em 4,50%.

Na comparação com um mês atrás, a redução é ainda mais perceptível. Naquele momento, o mercado projetava uma inflação de 4,05% para 2026. Entre as previsões atualizadas nos últimos cinco dias úteis, no entanto, houve uma alta marginal, com a mediana subindo de 3,90% para 3,96%, indicando ajustes pontuais nas apostas mais recentes.

Para 2027, o cenário segue estável. Pela 14ª semana consecutiva, a projeção central permanece em 3,80%. Já considerando apenas as estimativas atualizadas na última semana, houve avanço relevante: de 3,66% para 3,80%, sinalizando maior convergência entre os analistas.

O desempenho recente da inflação ajuda a contextualizar essas projeções. O IPCA fechou 2025 com alta acumulada de 4,26%, resultado divulgado pelo IBGE. O número ficou abaixo tanto da mediana do Focus para o período, que era de 4,31%, quanto da estimativa do Banco Central, que apontava inflação de 4,4%.

Nas projeções oficiais, o Banco Central mantém uma trajetória de desaceleração. De acordo com o comunicado da reunião de janeiro do Copom, a autoridade monetária espera que o IPCA encerre 2026 em 3,4% e que a inflação acumulada em 12 meses atinja 3,2% no horizonte relevante da política monetária, atualmente situado no terceiro trimestre de 2027.

Desde 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, calculada com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro da meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo. Caso a inflação fique fora desse intervalo por seis meses seguidos, o Banco Central é considerado como tendo descumprido o objetivo.

O relatório Focus também manteve inalteradas as expectativas de longo prazo. As projeções para o IPCA de 2028 seguem em 3,50% pela 14ª semana consecutiva, enquanto as estimativas para 2029 permanecem no mesmo patamar pela 23ª semana seguida.

