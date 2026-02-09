Homem de 28 anos é assassinado com vários tiros em Chupinguaia

Publicada em 09/02/2026 às 09h00
Na manhã deste domingo (08), uma pessoa que, na noite anterior, tinha ouvido disparos de arma de fogo em um endereço no bairro Cidade Alta, na cidade de Chupinguaia, passou pelo local e, ao ver uma moto em frente a residência, que estaca com a porta aberta, acionou a Polícia Militar.
Quando chegou ao local, a guarnição militar encontrou um rapaz de 28 anos caído dentro do imóvel. Identificada como Odilon, nascido em Vilhena, a vítima apresentava várias perfurações de bala pelo corpo.
Na residência, foram localizados um estojo de munição .380 atrás da porta da sala, e sobre o sofá, um projétil aparentando ser do mesmo calibre. O estado do cadáver apresentava indícios de que Odilon teria sido executado na noite anterior, quando foram ouvidos os tiros.
Alguns familiares de Odilon compareceram ao local onde o corpo foi encontrado e mencionaram que ele estava tentando sair do “mundo das drogas”. Esta, portanto, pode ter sido a motivação do homicídio, cuja autoria está sendo investigada.
