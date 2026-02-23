PREVISÃO DO TEMPO: Chuva se espalha pela Região Norte nesta segunda-feira (23)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 23/02/2026 às 08h00

A segunda-feira (23) será de instabilidade em grande parte da Região Norte.

No Acre, em Rondônia e no Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

No Amazonas, pode chover em Coari, Jutaí e Tefé, municípios da região central do estado.

Já no Amapá e em Roraima, o tempo permanece claro e estável, com poucas nuvens.

No Pará, há expectativa de precipitações em Novo Repartimento, São Félix do Xingu e Parauapebas, no sudeste paraense.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).