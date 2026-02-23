Fevereiro Roxo alerta sobre diagnóstico do Alzheimer; campanha da Semusa orienta população sobre sintomas

Por Maximus Vargas

Publicada em 23/02/2026 às 08h55

Durante o mês de fevereiro, Porto Velho intensifica as ações da campanha Fevereiro Roxo, voltada à conscientização sobre doenças crônicas e neurodegenerativas, com foco na Doença de Alzheimer. A mobilização, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem como objetivo orientar a população sobre sintomas, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento por meio da rede municipal de saúde.

Considerada a causa mais comum de demência no mundo, a Doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que compromete as conexões entre os neurônios, provocando a morte de células cerebrais e a redução do volume do cérebro. Embora ainda não tenha cura, o tratamento adequado contribui para retardar a progressão dos sintomas e garantir mais qualidade de vida ao paciente.

AÇÕES NA CAPITAL

Ao longo do mês, as unidades de saúde da capital promovem rodas de conversa, orientações e atividades educativas direcionadas a pacientes e familiares. A proposta é ampliar o acesso à informação, combater o preconceito e destacar a importância do acolhimento e do suporte familiar no cuidado com a pessoa diagnosticada.

O prefeito Léo Moraes destacou que a gestão municipal tem priorizado o fortalecimento da atenção primária como estratégia para garantir diagnóstico precoce e acompanhamento adequado. “Nossa prioridade é fortalecer a atenção primária para que o diagnóstico do Alzheimer aconteça o quanto antes”.

COMO BUSCAR ATENDIMENTO

Em Porto Velho, o atendimento segue o fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS). A porta de entrada é a Unidade de Saúde da Família (USF) da área de residência do paciente.

Geane Alves, explica que o primeiro passo é a avaliação clínica realizada pelo médico da unidade ou pela equipe de Saúde da Família

A coordenadora de saúde da pessoa idosa da Semusa, Geane Alves, explica que o primeiro passo é a avaliação clínica realizada pelo médico da unidade ou pela equipe de Saúde da Família. Caso haja suspeita de declínio cognitivo, o paciente é encaminhado via sistema de regulação para atendimento especializado.

A Policlínica Oswaldo Cruz (POC) é referência estadual no atendimento. Já os Centros de Especialidades Médicas (CEM) realizam exames específicos, como tomografia e ressonância magnética, fundamentais para auxiliar na confirmação do diagnóstico.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforçou que a rede está preparada para acolher os pacientes. “Estamos trabalhando para garantir fluxo organizado, diagnóstico oportuno e acompanhamento contínuo. Informação e acesso ao atendimento são fundamentais para cuidar da saúde da nossa população”.

QUALIDADE DE VIDA

O tratamento pode incluir medicamentos de alto custo, disponibilizados pelo Estado mediante apresentação do Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento (LME), preenchido por médico especialista.

Além da medicação, especialistas reforçam que hábitos saudáveis são aliados importantes no controle da doença, como:

- prática regular de atividade física;

- alimentação equilibrada e boa hidratação;

- convívio social com familiares e amigos;

- acompanhamento médico periódico para monitoramento dos sintomas.

A campanha Fevereiro Roxo reforça que o diagnóstico precoce, aliado a uma rede de apoio estruturada, é fundamental para enfrentar os desafios do Alzheimer com mais informação, acolhimento e qualidade de vida.