Tratamento inédito para nanismo na região Norte é realizado com investimentos do governo de RO

Por Daiane Brito

Publicada em 23/02/2026 às 09h01

Após seis meses de acompanhamento pós-cirúrgico, o governo de Rondônia, anuncia o sucesso do primeiro procedimento de alongamento ósseo para tratamento de nanismo por acondroplasia realizado na região Norte do país. A cirurgia, de alta complexidade, foi executada integralmente na rede pública estadual, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e apresentou resultados expressivos, consolidando um marco histórico para a ortopedia em Rondônia.

A cirurgia foi realizada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, no dia 23 de julho de 2025, e o acompanhamento ambulatorial segue sendo realizado na Policlínica Oswaldo Cruz (POC). Como resultado do tratamento, além da correção do alinhamento das pernas, a paciente obteve um aumento de 10 centímetros de estatura, representando um avanço significativo em sua qualidade de vida e mobilidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o avanço da saúde pública no estado. “Este é o primeiro procedimento desse tipo realizado na Região Norte do país, reafirmando o papel do governo de Rondônia na ampliação e qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população”, afirmou.

A paciente é a adolescente Emilly Joaquina da Costa, de 17 anos, moradora do município de Alto Alegre dos Parecis, que passou por cirurgia ortopédica para a implantação de um fixador externo. O dispositivo permite o alongamento gradual dos ossos, estimulando o crescimento ósseo de forma progressiva, controlada e segura, garantindo resultados positivos e significativos ao longo do tratamento.

A mãe da paciente, Rosimeira Morais da Costa, destacou a qualidade do atendimento recebido. “Somos muito gratas por todo o cuidado e atenção que minha filha está recebendo. Nunca imaginamos que um tratamento desse nível pudesse ser realizado pelo SUS aqui em Rondônia”, relatou.

O procedimento é conduzido pelo médico ortopedista Nelson Cesar Marquezini, especialista em alongamento e reconstrução óssea, que explicou que foram realizadas correções no fêmur e na tíbia, além de um alongamento total de 10 centímetros. Segundo o especialista, o objetivo é inovar e ampliar as possibilidades de tratamento. “Buscamos soluções que promovam a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, e já temos outros sendo triados para a realização desse procedimento”, destacou.

TRATAMENTO

O alongamento ósseo ocorre em etapas, com acompanhamento contínuo de uma equipe multiprofissional:

Avaliação pré-operatória;

Cirurgia para implantação do fixador externo;

Retorno médico um dia após o procedimento;

Consultas e ajustes periódicos a cada 15 dias, podendo ocorrer mensalmente, conforme a evolução clínica;

Retirada dos aparelhos ao final do processo;

Seguimento ambulatorial contínuo na Policlínica Oswaldo Cruz.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou o fortalecimento da rede estadual. “Esse resultado é fruto de planejamento, investimento e da qualificação das nossas equipes. Realizar um procedimento dessa complexidade dentro do estado, de forma gratuita, demonstra que Rondônia está preparada para oferecer atendimento especializado, resolutivo e de excelência à população”, afirmou.