Presidente nacional do PP confirma Sílvia Cristina ao Senado, aberto ano letivo em Porto Velho, trabalho protetivo MP-RO e PM durante o Carnaval

Senado – O PP é presidido em Rondônia pela deputada federal Sílvia Cristina, que se prepara para buscar novos degraus na sua escalada política. Sílvia foi vereadora em Ji-Paraná e se elegeu deputada federal em 2018 e se reelegeu em 2022, sendo a primeira mulher negra de Rondônia a assumir uma vaga na Câmara Federal. A deputada foi recebida esta semana pelo presidente nacional do PP, partido que ela preside em Rondônia, o senador Ciro Nogueira e recebeu a confirmação da cúpula maior da sigla partidária para disputar as eleições ao Senado em outubro próximo. “A Sílvia é uma das deputadas mais competentes, respeitadas e trabalhadora. A população de Rondônia conhece seu trabalho e eu acho que a sua eleição ao Senado é o reconhecimento de quem trabalha, de quem luta pelo povo. E ela é uma prioridade de nossa federação União Progressista de todo o Brasil”, afirmou Ciro.
Senado II – Nas eleições gerais de outubro, quando não serão reeleitos e eleitos somente prefeitos, vices e vereadores, porque as municipais foram realizadas em 2024, estarão em disputa duas das três vagas do Estado de senador no Congresso Nacional, ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Confúcio já se pronunciou como candidato a governador, cargo que já exerceu em dois mandatos seguidos, depois que concorreria à reeleição e, na última semana, deixou transparecer que poderá não entrar na disputa por cargos eletivos este ano. Já Rogério formata uma candidatura à sucessão estadual, por isso há quem afirme, que as chances de Sílvia Cristina se eleger senadora são enormes. Na reeleição à Câmara Federal em 2022, ela foi a segunda mais bem votada no Estado, 64.941 votos.
Escola – Foi iniciado na quarta-feira (4) o ano letivo nas escolas municipais de Porto Velho em solenidade realizada na Escola Flamboyant, na Zona Leste da capital, iniciada às 8h30. Retornaram à atividade 84 unidades escolares com atividades pedagógicas, com aulas para mais de 42 mil alunos da rede municipal, sendo mais de 6,8 mil novos. O Ensino de Jovens e Adultos (EJA) tem mais de 800 alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino com aulas sendo ministradas no período noturno. A prefeitura tem mais de 3 mil professores e 2,3 mil servidores de apoio. “A educação é a base que sustenta toda a nossa sociedade. Por isso, alunos e servidores são muito bem-vindos neste novo ano letivo. A Prefeitura estará presente, acompanhando de perto o desenvolvimento do nosso sistema de ensino, que caminha para se tornar referência em todo o Estado”, destacou o prefeito Leo Moraes (Podemos), na solenidade de abertura dos trabalhos.
MP/PM – Oportuna e necessária a participação do Ministério Público (MP) estadual, no apoio à Polícia Militar (PM) e a outros órgãos de trânsito em Porto Velho durante o período de Carnaval. A parceria visa reduzir os acidentes de trânsito durante o reinado de Momo, como já ocorreu em 2025, quando houve queda de 24,7% no segmento em relação ao ano anterior. O objetivo é ampliar o índice conseguido em 2025. O promotor de Justiça da Saúde, Leandro da Costa Gandolfo, esteve reunido com representantes da PM, via Batalhão de Trânsito (BPTran) do Detran, Secretaria Municipal de Trânsito-Semtran, Hospital João Paulo II tendo como meta alinhar e fortalecer as medidas visando a melhoria da segurança da população durante o período carnavalesco.
Trânsito – Porto Velho tem um sério problema de trânsito, que se agrava em per[iodos de eventos na cidade, como carnaval. Não adianta somente campanhas educativas sem um trabalho ordenado, forte e permanente, de constante fiscalização, orientação e, se necessário for, punição. Não basta agentes de trânsito multando quem ignora os semáforos, como a maioria de os entregadores de mercadorias, os motoboys, que praticam todo tipo de irregulares, inclusive excesso de velocidade, ultrapassagens pela direita. É preciso ações efetivas. Também é possível constatar diariamente em Porto Velho, a presença de pás-carregadoras circulando entre os veículos no centro, bairros, avenidas como a Jorge Teixeira (que tem um trecho que é a BR 319) e Imigrantes, de enorme movimento de carretas, bitrens, treminhões, além de os veículos de passeio e motocicletas sem nenhum batedor. O MP poderia interceder na cobrança de controle e combate a esses abusos diários, que ocorrem em Porto Velho sem que os irresponsáveis (proprietários e condutores) sejam punidos. Esperar por Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) e Detran é chover no molhado. Até quando?!
Cascavel, no Oeste do Paraná sediará a partir de segunda-feira (9), a sexta-feira (13) o Show Rural, um dos mais importantes eventos agropecuários do Brasil. A expectativa é de reunir durante o período entre 350 a 400 mil pessoas passando pelo parque de exposições +++ O foco do evento é a inovação e tecnologia na produção rural. Vários deputados estaduais de Rondônia estarão participando do evento, que compete com a nossa Rondônia Rural Show Internacional, que será realizada de 25 a 30 de maio próximo uma das maiores mostras do gênero no Brasil +++ O período de Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses), de outubro a março está no fim. Já é possível notar que chove bem menos na região e o Rio Madeira, dificilmente transbordará como já previam beiradeiros no início do período chuvoso +++ Após três meses de clima variado, teremos o Verão Amazônico (julho a novembro) quando as chuvas são esparsas. O Norte do País é uma região atípica, onde existem somente duas estações climáticas (verão-seca durante meses e inverno-chuvas diárias) +++ O Palmeiras goleou (5x1) o Vitória na noite de quarta-feira (4) na Arena Barueri. Já o Flamengo empatou (1x1) com o Internacional no Maracanã +++ O Santos empatou (1x1) com o São Paulo na Vila Belmiro. O Grêmio venceu (5x3) o Botafogo em Porto Alegre, todos os jogos pelo Brasileirão 2026.
