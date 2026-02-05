Calendário 2026 do programa estadual Rondônia Cidadã tem início em Três Coqueiros

Publicada em 05/02/2026 às 14h35
O ano de 2026 inicia com o governo de Rondônia mais próximo ainda dos rondonienses. No próximo sábado (7) e domingo (8), o distrito de Três Coqueiros, em Campo Novo de Rondônia, recebe a primeira edição do programa Rondônia Cidadã, reunindo ações de cidadania em um só espaço.
Reconhecido como uma das maiores iniciativas de inclusão social itinerante do estado, o programa, de iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), oferece atendimentos gratuitos em diversas áreas, garantindo acesso à documentação, saúde, assistência social, orientação jurídica, programas sociais e outros serviços essenciais, principalmente para moradores de regiões mais afastadas dos centros urbanos.
Em Três Coqueiros, a expectativa é de grande participação popular, marcando o início de mais um ano de ações voltadas à promoção da cidadania e ao fortalecimento das políticas públicas no estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa atua como forma de aproximar o governo da população. “Cada edição representa o compromisso de promover dignidade, cidadania e oportunidades para todos os rondonienses, independente da localidade onde vivem. Encerramos 2025 com números históricos e iniciamos 2026 com ainda mais determinação para ampliar o alcance da ação e atender quem mais precisa”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, enfatizou que o Rondônia Cidadã é fruto de um trabalho integrado entre secretarias e instituições parceiras. “Esse é um programa que garante não apenas acolhimento, mas resolutividade, pois permite que as famílias tenham acesso, em um único espaço, às políticas públicas que fazem diferença real no dia a dia.”
PRIMEIRA PARADA DO ANO
Distrito de Três Coqueiros (Campo Novo de Rondônia)
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 7 de Setembro (BR 421, Linha 3, Coqueiros – Setor Rural)
Sábado (7/1): das 8h às 16h
Domingo (8/1): das 8h às 12h
