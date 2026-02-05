Governo de Rondônia reforça vacinação contra gripe durante período de maior circulação viral no estado

Publicada em 05/02/2026 às 15h49
Rondônia aplicou 87.159 doses da vacina contra a influenza, de novembro de 2025 a fevereiro de 2026. Até o final de fevereiro, o governo de Rondônia intensifica o chamado à vacinação devido ao período sazonal da gripe na Região Norte, com atendimento garantido nos 52 municípios, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A intensificação da campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir complicações, internações e óbitos causados pela influenza, sobretudo entre os públicos mais vulneráveis. A estratégia segue o cronograma definido para a Região Norte e é articulada entre a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) e os municípios.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o fortalecimento da vacinação é essencial neste período. “Estamos intensificando as ações justamente no momento de maior circulação do vírus da gripe. Garantir vacina disponível em todo o estado é uma forma concreta de proteger a população.”
PERIODO SAZONAL
A gerente técnica de Vigilância Epidemiológica da Agevisa/RO, Luma Akemi de Azevedo Kubota, explicou que o período sazonal exige atenção redobrada. “A vacinação realizada no tempo oportuno é fundamental para que o organismo desenvolva proteção antes do pico de circulação do vírus. Por isso, orientamos que os grupos prioritários procurem as salas de vacinação o quanto antes.”
Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregorio de Lima, o trabalho integrado fortalece a resposta em saúde pública. “A Agevisa atua junto aos municípios no monitoramento da cobertura vacinal e no apoio técnico às equipes locais. Esse esforço conjunto é essencial para ampliar a proteção da população e minimizar os impactos da influenza durante o período sazonal”, pontuou.
CAMPANHA
A campanha de vacinação contra a influenza na Região Norte iniciou em 3 de novembro de 2025 e segue até 28 de fevereiro de 2026. Em Rondônia, o público-alvo estimado é de 368.867 pessoas, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas, povos indígenas e pessoas com comorbidades. A vacinação ocorre simultaneamente nos municípios, com apoio das secretarias municipais de saúde, atenção primária e vigilância em saúde.
