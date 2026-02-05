Porto Velho: Drenagem na Imigrantes com Décima Avenida corrige alagamentos históricos

Publicada em 05/02/2026 às 15h56
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), informa que o cruzamento da Avenida Imigrantes com a Décima Avenida recebe uma intervenção direta na rede de drenagem urbana. O local já apresentava alagamentos frequentes e transbordamentos de água, causados por ligações irregulares de esgoto, manilhas danificadas e estruturas antigas que não suportavam o volume das chuvas.
Com a quebra de manilhas, formou-se uma erosão extensa, que comprometeu a base da via e passou a representar risco para quem trafega pela região. Diante do cenário, as equipes técnicas indicaram a necessidade de uma ação imediata para restabelecer o funcionamento da drenagem.
“O problema não surgiu agora. Esse ponto sempre sofreu com alagamentos e a água sem saída acabava danificando a própria avenida. A intervenção corrige falhas antigas da rede e organiza o escoamento da água”, disse Thiago Catanhede, secretário municipal de Infraestrutura.
Os serviços em execução incluem a implantação e adequação da rede de drenagem, com substituição de estruturas comprometidas e reorganização do fluxo das águas pluviais. A medida busca reduzir os transtornos registrados no local e garantir mais segurança para motoristas, pedestres e moradores da área.
A Prefeitura acompanha o andamento da obra e reforça que a intervenção faz parte do conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à prevenção de novos pontos de alagamento em Porto Velho.
