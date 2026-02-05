Em Ariquemes, setores 5 e BNH recebem novas estações elevatórias de esgoto

Publicada em 05/02/2026 às 16h05
O setor 5 e o bairro BNH, localizados Ariquemes, passaram a contar com duas novas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), capazes de ampliar a cobertura do sistema nessas regiões, impactando de forma direta na qualidade de vida dos moradores. A instalação aconteceu ainda em 2025.
As estações elevatórias são responsáveis por transportar o esgoto coletado nas redes de áreas mais baixas até pontos mais elevados, garantindo que o esgoto coletado chegue à unidade de tratamento. No caso das estruturas instaladas no Setor 5 e no BNH, os efluentes são destinados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jamari, inaugurada em 2024 e considerada uma das mais modernas do estado.
De acordo com Renata Pazini, gerente de Operações da Águas de Ariquemes, a entrega amplia o alcance da rede de esgotamento e reduz os riscos de adoecimento da população.
“A entrega dessas estruturas possibilita sanar um problema histórico nessas localidades, que é o lançamento irregular de esgoto. Ao retirar o esgoto a céu aberto, de fossas sépticas, e encaminhá-lo corretamente para tratamento, evitamos a contaminação de poços, do solo e da água, o que reduz casos corriqueiros de adoecimento”, explica.
Além dos benefícios à saúde pública, a implantação das estações elevatórias também representa um avanço ambiental importante, ao proteger corpos hídricos e contribuir para a recuperação de áreas. O impacto também é urbano e social, com valorização dos bairros e melhores condições para o desenvolvimento da cidade.
Cobertura de esgotamento sanitário avança
Desde o início da concessão, em 2016, quando Ariquemes não contava com cobertura de esgoto, o município avançou e hoje conta com mais de 123 quilômetros de redes instaladas. A universalização do esgotamento sanitário está prevista para 2033, atendendo às metas do Marco Legal do Saneamento.
Atualmente, a cidade conta com três Estações de Tratamento de Esgoto, e bairros como Jardim Zona Sul, Jardim Feliz Cidade, Jardim Bella Vista, Jardim Rio de Janeiro, BNH, Setores 01, 03 e 05 são atendidos pelo sistema.
Com mais de R$ 126 milhões investidos em água e esgoto desde a entrada da Águas de Ariquemes, a cidade se consolida como a que mais investiu em saneamento básico em Rondônia, segundo dados do Sinisa 2025.
Foto: ETE JAMARI - foto Águas de Ariquemes/Reprodução
