Semed convida população para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI
Por Assessoria
Publicada em 05/02/2026 às 14h50
É com muita alegria que a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convida você para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Primeiros Passos.

Um novo espaço pensado com carinho para acolher, cuidar e promover o desenvolvimento das nossas crianças desde os primeiros anos de vida.

Data: 10/02/2026

Horário: a partir das 9h

Local: Rua Paulo Coelho, Bairro Bom Jesus

