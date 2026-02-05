Semed convida população para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI

Por Assessoria
Publicada em 05/02/2026 às 14h50
É com muita alegria que a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convida você para a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Primeiros Passos.
Um novo espaço pensado com carinho para acolher, cuidar e promover o desenvolvimento das nossas crianças desde os primeiros anos de vida.
Data: 10/02/2026
Horário: a partir das 9h
Local: Rua Paulo Coelho, Bairro Bom Jesus
