Ji-Paraná fará abertura oficial do Ano Letivo de 2026 na sexta-feira (6)

Publicada em 05/02/2026 às 15h12
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, na sexta-feira (6), a partir das 7h30, a abertura oficial do Ano Letivo de 2026. O evento será direcionado a todos os servidores e terá a presença do prefeito Affonso Cândido (PL). Ele ocorrerá na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Padre Adolfo Rohl, no bairro Casa Preta (1º distrito).
Segundo programa da Semed, na quarta-feira (4), aconteceu a acolhida dos servidores nas unidades de ensino. Na quinta-feira (5), foi realizada palestra para supervisores, orientadores, cuidadores, monitores (incluindo de transporte), com o tema “Acomodações sensoriais no ambiente escolar: como identificar sinais de sobrecarga sensorial e adaptar ambientes para favorecer a regulação das crianças”.
A palestra foi ministrada pela terapeuta ocupacional e orientadora escolar, Rosimeire Pereira Braz, especialista em recursos estruturados e estratégias clínicas para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela 0 ocorreu, às 7h30, no Auditório Leila Barreiros, no bairro Dom Bosco (1º distrito).
Na sexta-feira, durante a solenidade, também será ministrada palestra com a professora Irene Reis, especialista em gestão escolar, neurociência, saúde mental e inteligência emocional. “Para cuidar bem dos nossos estudantes, é preciso que todo o ‘corpo da educacional’ esteja preparado para mais ano de trabalho”, avaliou o prefeito Affonso Cândido .
“A preparação de um ano letivo começa como o fim do anterior, com a preparação das escolas, com a substituição de móveis, carteiras, equipamentos como utensílios e eletrodomésticos, enfim, tudo que é necessário para que os estudantes e professores possam permanecer em um ambiente acolhedor”, frisou o secretário da Semed, Robson Casula.
Na semana passada, os 56 ônibus que prestam serviço de transporte escolar para a prefeitura foram vistoriados por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Ministério Público de Rondônia (MPRO).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!