Prefeitura intensifica operação tapa-buracos em Ji-Paraná

Publicada em 05/02/2026 às 14h27
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta quarta-feira (04) a operação tapa-buracos em ruas da cidade e dos distritos. A medida visa recuperar trechos danificados da malha viária e melhorar as condições de tráfego.
O reforço nos serviços ocorre em razão do período prolongado de chuvas registrado nos últimos dias, que causou danos em vias pavimentadas com asfalto e bloquetes, principalmente devido ao acúmulo de águas pluviais e ao intenso fluxo de veículos.
Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), as ações estão sendo executadas por equipes da própria Prefeitura, com prioridade para os pontos mais críticos e trechos de maior circulação. O gestor destacou que os trabalhos terão continuidade, respeitando as condições climáticas necessárias para a aplicação adequada do material.
Nesta quarta-feira, as equipes atuaram na rua 31 de Março, entre as ruas Menezes Filho e Piauí, no bairro Santiago; na rua das Mangueiras, entre as ruas Menezes Filho e Castelo Branco, no bairro Jardim Presidencial; na rua do Jasmim, entre as ruas Presidente João Batista Figueiredo e José Odilon Rios; na rua Presidente João Batista Figueiredo, entre as ruas Gardênia e Avenca, no bairro Santiago; além da avenida Transcontinental, sobre a ponte, e da rua Amazonas, entre a avenida Transcontinental e o final do bairro Primavera.
A Semosp reforça que a população pode colaborar informando pontos que necessitam de manutenção, por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura ou pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161.
Fotos: Semosp
Texto: Natalino FS
Comentários
Seja o primeiro a comentar!