Videomonitoramento fortalece segurança e impulsiona confiança da classe empresarial

A implantação do sistema de videomonitoramento do projeto “Cidades Inteligentes”, no eixo de segurança representa um marco para o desenvolvimento econômico de Rolim de Moura. Com mais de 70 câmeras de alta resolução e tecnologia de leitura de placas (LPR) já instaladas em pontos estratégicos e nas saídas para municípios vizinhos, a iniciativa fortalece a segurança pública e cria um ambiente mais favorável ao crescimento do comércio e à atração de novos investimentos privados.Até o final de 2026, o município contará com aproximadamente 200 câmeras, consolidando o cercamento digital e posicionando Rolim de Moura como referência tecnológica em Rondônia.
Para o setor produtivo, a medida vai além da prevenção de crimes, trata-se de um avanço estrutural que impacta diretamente a confiança do empresário, a circulação de pessoas e o fortalecimento da economia local.
Para o prefeito Aldo Júlio, o investimento em tecnologia é estratégico para o desenvolvimento econômico. “Quando o empresário sente que a cidade é monitorada e segura, ele investe mais, contrata mais e o dinheiro circula no município. O videomonitoramento é um dos alicerces para o nosso desenvolvimento econômico”, destacou.
A percepção é compartilhada pelo empresariado local. Para Silvano Frutuoso, da Jags Sol, a segurança tecnológica se tornou um diferencial competitivo. “O videomonitoramento traz tranquilidade para quem empreende. Reduz riscos, protege o patrimônio e melhora a confiança do consumidor em circular e comprar no comércio local”, afirmou.
Na avaliação de Irineu Falcão, da Falcão Magazine, o sistema também contribui para o fortalecimento do comércio. “Quando o cliente se sente seguro, o comércio ganha. Isso reflete diretamente no aumento das vendas e na geração de empregos”, ressaltou.
Já o empresário Anderson de Oliveira Marcelino, da Farmácia Globo, destaca o impacto na rotina dos estabelecimentos.
“Além de inibir furtos e vandalismo, o monitoramento ajuda a organizar a cidade. Para quem investe, é um sinal claro de que o município está preparado para crescer”, pontuou. Para a presidente da FACER, Kelly Naahmara, o projeto cria um novo patamar para o ambiente de negócios. “Cidades seguras e tecnológicas são mais atrativas para investidores. O cercamento digital fortalece o comércio existente e abre portas para novas empresas, impulsionando toda a cadeia econômica”, afirmou.
A presidente da Associação Empresarial de Rolim de Moura (ACIRM), Gisele Castro, reforçou que o investimento em videomonitoramento gera reflexos diretos no fortalecimento do comércio local. “Segurança é um fator decisivo para o crescimento econômico. Quando o empresário se sente protegido e o consumidor percebe um ambiente organizado e monitorado, o comércio se fortalece. Esse projeto cria um cenário mais favorável para novos investimentos, amplia o funcionamento das empresas e melhora a competitividade de Rolim de Moura”, destacou.
Entre os principais benefícios do projeto Cidades Inteligentes estão o monitoramento 24 horas com integração às forças de segurança, o uso de dados para melhoria do tráfego e da logística, o estímulo ao comércio noturno e a valorização dos espaços públicos.
