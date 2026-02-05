Prefeitura articula implantação do Programa ALI Produtividade em parceria com o Sebrae

Publicada em 05/02/2026 às 15h16
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), recebeu representantes do SEBRAE/RO para tratar da implantação do Programa ALI Produtividade no município. A reunião contou com a presença do secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Luiz Domene, e do coordenador estadual do programa, Ernani Gomes de Souza.
A iniciativa irá beneficiar 196 empresas, enquadradas como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), com mais de 12 meses de constituição. O Programa ALI Produtividade oferece acompanhamento técnico especializado, com foco na melhoria da gestão, dos processos internos e dos resultados dos negócios.
Um dos principais diferenciais do programa é a consultoria totalmente gratuita oferecida às empresas participantes. A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Sala do Empreendedor, atua como parceira do Sebrae na mobilização, orientação e apoio aos empresários locais interessados em aderir à iniciativa.
O programa representa um importante avanço para o fortalecimento da economia local, ao estimular a inovação, ampliar a competitividade das empresas e contribuir diretamente para a geração de emprego e renda no município.
Os empresários interessados em receber a consultoria podem procurar a Semictur ou entrar em contato pelo WhatsApp (69) 9319-7109.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!