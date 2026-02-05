Rede Municipal realiza abertura ano letivo para um novo ciclo repleto de aprendizado, crescimento e conquistas

Publicada em 05/02/2026 às 14h44
É transbordando de alegria e esperança que a Prefeitura de Espigão D'Oeste, através da Secretaria Municipal de Educação, abre os portões para um novo ciclo repleto de aprendizado, crescimento e conquistas!
Alunos queridos, vocês são a razão de cada esforço, o brilho que ilumina nossas escolas! Que este ano seja recheado de descobertas, amizades e muito conhecimento.
Servidores, vocês são os verdadeiros pilares da transformação! Cada gesto, cada palavra, cada sorriso de vocês constrói futuros. Gratidão imensa por tanta entrega e amor pela educação!
Famílias parceiras, vocês são fundamentais nessa caminhada! A união entre escola e lar é o segredo do sucesso. Contem sempre conosco!
A educação é nossa prioridade, e juntos vamos fazer de 2026 um ano ainda mais especial, superando desafios e celebrando resultados ainda melhores que os conquistados em 2025!
Que venha um ano letivo cheio de energia, sonhos realizados e muitas histórias de sucesso para contar!
