Prefeitura fará entrega de kits escolares em Jaru, Tarilândia, e Bom Jesus

Publicada em 03/02/2026 às 14h20
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizará nos dias 05, 06 e 09 a entrega dos kits de material escolar aos mais de 5.000 alunos da rede municipal de educação que estejam matriculados no berçário, Pré I, Pré II e Ensino Fundamental.
As entregas acontecerão em Jaru durante a quinta-feira (05) a partir das 18h no Ginásio Sebastião Mesquita, no distrito de Tarilândia, na sexta-feira (06), às 17h30 na Quadra Poliesportiva, e segunda-feira (09), a partir das 8h30 na Escola de Bom Jesus.
Os kits são compostos por mochila, estojo, cadernos personalizados, incluindo o de desenho, caneta esferográfica, tinta guache, tesoura escolar sem ponta, cola branca, jogo de canetinhas, lápis de cor, massinha de modelar, borracha, lápis, apontadores e outros materiais essenciais para a boa execução das atividades escolares.
Para retirar o kit, é necessário comparecer à cerimônia de entrega e apresentar documentos de identificação dos pais ou responsáveis, e também da criança. O prefeito Jeverson Lima afirmou que todos os alunos da rede municipal terão acesso aos materiais. “Todos iniciarão o ano letivo com materiais de primeira qualidade, que irão promover não só a igualdade entre os alunos, como também boas condições de aprendizado”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!