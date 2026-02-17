Publicada em 17/02/2026 às 10h00
A importância do diagnóstico precoce e da busca por atendimento nas unidades de saúde foi destacada pela Prefeitura de Presidente Médici como parte das ações de conscientização realizadas neste período. A orientação é que a população procure assistência ao identificar sinais ou sintomas, reforçando a necessidade de acompanhamento contínuo.
O movimento integra as campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja, iniciativas que têm como foco ampliar o acesso à informação e estimular o cuidado com a saúde. No caso do Fevereiro Roxo, a atenção é voltada para o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer, enquanto o Fevereiro Laranja direciona o alerta para a prevenção e o combate à leucemia.
A mobilização é conduzida pela administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que reafirma o compromisso institucional com ações de conscientização e cuidado. Segundo a prefeitura, as doenças abordadas exigem informação, empatia e acompanhamento permanente, elementos considerados essenciais para a promoção da saúde coletiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!