PF cumpre mandados em três estados por suspeita de vazamento de dados da Receita

Uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) mobilizou agentes da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (17) em três estados brasileiros. Ao todo, foram executados quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A investigação apura indícios de vazamento de informações sigilosas da Receita Federal que teriam envolvido autoridades. O pedido de abertura das diligências partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por encaminhar a representação ao STF.
Além do recolhimento de materiais e documentos, a decisão judicial também impôs medidas cautelares aos investigados. Entre as determinações estão o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento de funções públicas, a suspensão de passaportes e a restrição para deixar o país.
As apurações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal, com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal.
