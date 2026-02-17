PF cumpre mandados em três estados por suspeita de vazamento de dados da Receita
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/02/2026 às 09h15
Uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) mobilizou agentes da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (17) em três estados brasileiros. Ao todo, foram executados quatro mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A investigação apura indícios de vazamento de informações sigilosas da Receita Federal que teriam envolvido autoridades. O pedido de abertura das diligências partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por encaminhar a representação ao STF.

Além do recolhimento de materiais e documentos, a decisão judicial também impôs medidas cautelares aos investigados. Entre as determinações estão o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento de funções públicas, a suspensão de passaportes e a restrição para deixar o país.

As apurações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal, com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal.

Polícia Federal STF Receita Federal vazamento de dados Procuradoria Geral da República mandados de busca São Paulo Rio de Janeiro Bahia investigação federal
