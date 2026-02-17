Pedro Fernandes solicita manutenção emergencial na BR-421 e alerta para riscos à população

Publicada em 17/02/2026 às 08h40
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) encaminhou para a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) um ofício solicitando, com urgência, a realização de manutenção emergencial na BR-421, diante das graves condições de trafegabilidade da rodovia.
A BR-421 é uma importante via de ligação entre a BR-364 e municípios do Vale do Jamari, como Monte Negro, Buritis e Campo Novo de Rondônia. A rodovia é fundamental para o escoamento da produção agropecuária, o transporte de insumos e a mobilidade da população da região. No entanto, especialmente no trecho entre Monte Negro e Ariquemes, a estrada apresenta inúmeros buracos, desgaste acentuado do pavimento e pontos críticos de deterioração, comprometendo a segurança de motoristas e passageiros.
Na solicitação, o parlamentar evidencia que as precárias condições da rodovia podem contribuir para acidentes no trecho. Um alerta para a gravidade da situação e a necessidade de intervenção imediata.
No documento, Pedro Fernandes solicita o envio de equipe técnica para vistoria detalhada e execução das intervenções necessárias, visando restabelecer a segurança viária e garantir a plena trafegabilidade da rodovia. " O que se coloca como prioridade é a segurança das famílias e o desenvolvimento da nossa região. A BR-421 é estratégica para Rondônia e precisa de atenção urgente”, destacou o deputado.
O parlamentar reafirmou que seguirá cobrando providências junto aos órgãos competentes para assegurar melhores condições de infraestrutura e segurança nas rodovias que atendem a população rondoniense.
