Deputada condiciona permanência no PL a carta assinada por Bolsonaro

A deputada federal Caroline de Toni condicionou sua permanência no Partido Liberal a um gesto explícito de apoio das principais lideranças da sigla. Nos bastidores, a parlamentar quer garantias formais de que terá espaço na disputa ao Senado por Santa Catarina.
Entre as exigências está uma manifestação pública do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso na Papudinha, em Brasília. A deputada teria solicitado, inclusive, uma carta assinada por Bolsonaro defendendo sua permanência no partido e respaldando sua pré-candidatura.
A ideia da carta, segundo interlocutores, partiu de Carlos Bolsonaro, que também pretende disputar uma das vagas ao Senado na mesma chapa em Santa Catarina.
Além de Bolsonaro, Caroline quer um compromisso aberto do senador Flávio Bolsonaro, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do governador Jorginho Mello, assegurando que será a candidata da legenda ao Senado no estado.
A tensão interna ganhou força após declarações de Valdemar indicando que não haveria espaço para a deputada na chapa majoritária. O dirigente teria sinalizado que uma das vagas ao Senado seria destinada a Esperidião Amin, como parte de acordo político envolvendo a federação entre PP e União Brasil. A outra vaga, segundo articulações em curso, ficaria com Carlos Bolsonaro.
Diante desse cenário, aliados afirmam que Caroline avalia migrar para outra legenda caso não obtenha as garantias públicas solicitadas.
